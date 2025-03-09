إعلام العدو: المتحدث باسم “الجيش الإسرائيلي” الجديد كان قائد دبابة في حرب 2006 في لبنان وأصيب بجروح خطيرة خلال معركة وادي السلوقي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2025 - 19:54

إعلام العدو: المتحدث باسم “الجيش الإسرائيلي” الجديد كان قائد دبابة في حرب 2006 في لبنان وأصيب بجروح خطيرة خلال معركة وادي السلوقي

منذ 27 mins 9 March، 2025
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