فلسطين اليوم: قوات الاحتلال تقتحم مقري خدمات مخيمي نور شمس ومخيم طولكرم وتعيث بداخلهما خرابا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2025 - 18:22

فلسطين اليوم: قوات الاحتلال تقتحم مقري خدمات مخيمي نور شمس ومخيم طولكرم وتعيث بداخلهما خرابا

منذ 17 mins 9 March، 2025
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