القناة 12 العبرية : الخطوة التالية بعد قطع الكهرباء عن غزة هي قطع المياه عن شمال القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2025 - 18:22

القناة 12 العبرية : الخطوة التالية بعد قطع الكهرباء عن غزة هي قطع المياه عن شمال القطاع

منذ 52 mins 9 March، 2025
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