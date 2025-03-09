صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة الجنوبي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2025 - 07:36

صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة الجنوبي

منذ 45 mins 9 March، 2025
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