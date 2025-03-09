أ.ف.ب عن وزارة الدفاع الصينية: سنشدد الخناق على تايوان إذا تصاعدت النزعة الانفصالية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2025 - 07:36

أ.ف.ب عن وزارة الدفاع الصينية: سنشدد الخناق على تايوان إذا تصاعدت النزعة الانفصالية

منذ 47 mins 9 March، 2025
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