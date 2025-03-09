رويترز عن وزارة الدفاع الصينية: سنجري مناورة بحرية مع طهران وموسكو قرب إيران في النصف الأول من آذار / مارس الجاري – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2025 - 07:36

رويترز عن وزارة الدفاع الصينية: سنجري مناورة بحرية مع طهران وموسكو قرب إيران في النصف الأول من آذار / مارس الجاري

منذ 48 mins 9 March، 2025
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