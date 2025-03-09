وكالة شهاب: ترامب يعلن إلغاء منحاً وعقوداً بـ400 مليون دولار كانت موجهة لجامعة كولومبيا في نيويورك بسبب المظاهرات الطلابية الرافضة للإبادة الجماعية في غزة التي انطلقت من حرم الجامعة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 9 2025 - 04:34

وكالة شهاب: ترامب يعلن إلغاء منحاً وعقوداً بـ400 مليون دولار كانت موجهة لجامعة كولومبيا في نيويورك بسبب المظاهرات الطلابية الرافضة للإبادة الجماعية في غزة التي انطلقت من حرم الجامعة

منذ 1 ساعة 9 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة