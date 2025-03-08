العلامة فضل الله في يوم المرأة العالمي: ندعو إلى تعزيز حضورها ودورها وحمايتها من خلال التشريعات القانونية والعملية

هنأ العلامة السيد علي فضل الله المرأة اللبنانية في يومها العالمي، متوجهًا بالتقدير إلى “كل امرأة امتلكت الوعي والمعرفة وكانت شريكة للرجل في بناء الحياة على المستوى الثقافي والتربوي والاجتماعي والسياسي إضافة إلى دورها الأساس في بناء جيل واع يرفض الظلم والاحتلال”.

وفي البيان ، دعا فضل الله في هذه المناسبة إلى تعزيز حضور المرأة ودورها وحمايتها من خلال التشريعات القانونية والعملية “حتى تتمكن من أداء دورها الرسالي وعدم جعلها أسيرة الاهتمام بشكلها وجمالها الخارجي”.

وأضاف : “ينبغي أن نشعر جميعا بالخجل أمام أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا في العالم العربي والإسلامي بعامة وفي لبنان على وجه الخصوص، في الجهد الكبير الذي تحملته المرأة اللبنانية طوال العقود الماضية وصولا إلى هذه الأيام في مواجهة العدوان الصهيوني وتقديمها التضحيات الجسام من اجل عزة هذا الوطن وسيادته”.

المصدر: الوكالة الوطنية