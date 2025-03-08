العلامة فضل الله في يوم المرأة العالمي: ندعو إلى تعزيز حضورها ودورها وحمايتها من خلال التشريعات القانونية والعملية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 8 2025 - 20:52

العلامة فضل الله في يوم المرأة العالمي: ندعو إلى تعزيز حضورها ودورها وحمايتها من خلال التشريعات القانونية والعملية

منذ 43 mins 8 March، 2025
السيد علي فضل الله
لبنان

هنأ العلامة السيد علي فضل الله المرأة اللبنانية في يومها العالمي، متوجهًا بالتقدير إلى “كل امرأة امتلكت الوعي والمعرفة وكانت شريكة للرجل في بناء الحياة على المستوى الثقافي والتربوي والاجتماعي والسياسي إضافة إلى دورها الأساس في بناء جيل واع يرفض الظلم والاحتلال”.

وفي البيان ، دعا فضل الله في هذه المناسبة إلى تعزيز حضور المرأة ودورها وحمايتها من خلال التشريعات القانونية والعملية “حتى تتمكن من أداء دورها الرسالي وعدم جعلها أسيرة الاهتمام بشكلها وجمالها الخارجي”.

وأضاف : “ينبغي أن نشعر جميعا بالخجل أمام أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا في العالم العربي والإسلامي بعامة وفي لبنان على وجه الخصوص، في الجهد الكبير الذي تحملته المرأة اللبنانية طوال العقود الماضية وصولا إلى هذه الأيام في مواجهة العدوان الصهيوني وتقديمها التضحيات الجسام من اجل عزة هذا الوطن وسيادته”.

المصدر: الوكالة الوطنية

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة