وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتشي: لم نتلقَ أي رسالة من الولايات المتحدة الأميركية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 8 2025 - 20:52

وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتشي: لم نتلقَ أي رسالة من الولايات المتحدة الأميركية

منذ 57 mins 8 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة