حماس: جريمة الاحتلال تمتد إلى أسراه لدى المقاومة الذين يسري عليهم ما يسري على شعبنا من تضييق وتجويع – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2025 - 16:16

حماس: جريمة الاحتلال تمتد إلى أسراه لدى المقاومة الذين يسري عليهم ما يسري على شعبنا من تضييق وتجويع

منذ 57 mins 8 March، 2025
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