مصادر فلسطينية: قوات العدو تقتحم مدينة البيرة وبلدة بيتا جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2025 - 13:08

مصادر فلسطينية: قوات العدو تقتحم مدينة البيرة وبلدة بيتا جنوب نابلس

منذ 15 mins 8 March، 2025
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