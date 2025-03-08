“كان” العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي: العودة للحرب في قطاع غزة تشكل خطرًا على حياة المحتجزين الإسرائيليين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2025 - 10:04

“كان” العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي: العودة للحرب في قطاع غزة تشكل خطرًا على حياة المحتجزين الإسرائيليين

منذ 18 mins 8 March، 2025
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