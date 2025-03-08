مدير عام أوقاف نابلس: الاجتياح الذي مارسه الاحتلال على مساجد نابلس بشكل همجي خاصة ما حدث داخل مسجد النصر التاريخي والتراثي ما هو إلا دلالة على جنون هذا الاحتلال الذي يعمل بشكل حثيث على انتهاك المقدسات الإسلامية والمساجد في وتيرة متسارعة مقارنة بتاريخ احتلاله – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2025 - 02:24

مدير عام أوقاف نابلس: الاجتياح الذي مارسه الاحتلال على مساجد نابلس بشكل همجي خاصة ما حدث داخل مسجد النصر التاريخي والتراثي ما هو إلا دلالة على جنون هذا الاحتلال الذي يعمل بشكل حثيث على انتهاك المقدسات الإسلامية والمساجد في وتيرة متسارعة مقارنة بتاريخ احتلاله

منذ 37 mins 8 March، 2025
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