الخارجية الأمريكية: الوزير روبيو أكد لنظيره الفرنسي عزم ترمب تحقيق سلام مستدام وعادل في أوكرانيا عبر التفاوض – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2025 - 00:52

الخارجية الأمريكية: الوزير روبيو أكد لنظيره الفرنسي عزم ترمب تحقيق سلام مستدام وعادل في أوكرانيا عبر التفاوض

منذ 20 mins 8 March، 2025
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