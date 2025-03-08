إطلاق نار من آليات العدو وطائرات الكواد كابتر في منطقة الشعف شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2025 - 00:52

إطلاق نار من آليات العدو وطائرات الكواد كابتر في منطقة الشعف شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة

منذ 27 mins 8 March، 2025
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