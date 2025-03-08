جرحى بإشكال عائلي بالميناء شمال لبنان ووفاة امرأة باحتراق شقة في صور جنوبا

أصيب 4 أشخاص بجروح الجمعة في إشكال عائلي تخلله إطلاق نار في الميناء شمال لبنان، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام.

وقالت الوكالة إن “إشكالا وقع بين عائلتين في مدينة الميناء بطرابلس شمال لبنان تطور إلى اطلاق نار، مما أدى الى سقوط 4 جرحى نقلوا إلى مستشفيات المدينة للمعالجة”.

وتابعت الوكالة “حضرت عناصر الجيش وقوى الأمن إلى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث”.

من جهة ثانية، أفاد الوكالة عن “وفاة امرأة جراء احتراق شقة سكنية في مدينة صور”، وتابعت “نقلت جثتها الى احد مستشفيات صور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام