فلسطين اليوم: قوات الاحتلال تقتحم بيت امر شمال الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2025 - 23:20

فلسطين اليوم: قوات الاحتلال تقتحم بيت امر شمال الخليل

منذ 1 ساعة 7 March، 2025
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