إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال تجاه منطقة المقبرة الشرقية وحي السلام شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2025 - 18:42

إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال تجاه منطقة المقبرة الشرقية وحي السلام شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة

منذ 58 mins 7 March، 2025
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