وزارة الخارجية في روسيا: مسؤول روسي اجتمع مع مبعوث إيراني وناقش الجهود الدولية المتعلقة ببرنامج طهران النووي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2025 - 12:32

وزارة الخارجية في روسيا: مسؤول روسي اجتمع مع مبعوث إيراني وناقش الجهود الدولية المتعلقة ببرنامج طهران النووي

منذ 13 mins 7 March، 2025
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