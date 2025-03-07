قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتا جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 7 2025 - 06:24

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتا جنوب نابلس

منذ 60 mins 7 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة