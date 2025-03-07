واشنطن بوست عن مصادر: اقتراح ويتكوف تمديد وقف إطلاق النار لنحو 50 يوما هو من الخيارات المطروحة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2025 - 04:52

واشنطن بوست عن مصادر: اقتراح ويتكوف تمديد وقف إطلاق النار لنحو 50 يوما هو من الخيارات المطروحة

منذ 10 mins 7 March، 2025
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