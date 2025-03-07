واشنطن بوست عن مصادر: المقترح الأمريكي مقابل إطلاق سراح الرهائن المتبقين بمن فيهم رهينة أمريكي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2025 - 04:50

واشنطن بوست عن مصادر: المقترح الأمريكي مقابل إطلاق سراح الرهائن المتبقين بمن فيهم رهينة أمريكي

منذ 11 mins 7 March، 2025
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