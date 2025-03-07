مصادر فلسطينية: آليات جيش الإحتلال الإسرائيلي المتمركزة شمال مدينة بيت لاهيا تطلق نيرانها تجاه شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2025 - 01:46

مصادر فلسطينية: آليات جيش الإحتلال الإسرائيلي المتمركزة شمال مدينة بيت لاهيا تطلق نيرانها تجاه شمال قطاع غزة

منذ 38 mins 7 March، 2025
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