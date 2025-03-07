رئيسة المفوضية الأوروبية: خطة إعادة التسليح ستمنح أوروبا القدرات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 7 2025 - 01:46

رئيسة المفوضية الأوروبية: خطة إعادة التسليح ستمنح أوروبا القدرات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها

منذ 46 mins 7 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة