مصادر فلسطينية: أول جمعة في رمضان الاحتلال ينشر 3 آلاف شرطي في القدس وسط تشديد القيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى مع رفع حالة التأهب في المدينة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2025 - 01:46

مصادر فلسطينية: أول جمعة في رمضان الاحتلال ينشر 3 آلاف شرطي في القدس وسط تشديد القيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى مع رفع حالة التأهب في المدينة المحتلة

منذ 57 mins 7 March، 2025
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