رئيس المجلس الأوروبي: نتحرك اليوم نحو اتحاد أوروبي يهدف لرفع مستواه الدفاعي والاستثمار في مجالات دفاعية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2025 - 01:46

رئيس المجلس الأوروبي: نتحرك اليوم نحو اتحاد أوروبي يهدف لرفع مستواه الدفاعي والاستثمار في مجالات دفاعية

منذ 59 mins 7 March، 2025
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