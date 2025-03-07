“جامعة كولومبيا” تحقق مع طلاب لانتقادهم الجرائم الاسرائيلية في غزة

أرسلت “جامعة كولومبيا” الأمريكية رسائل لعدد من الطلاب المعارضين لكيان العدو الإسرائيلي وسياساته إزاء حرب الإبادة على قطاع غزة والجرائم والانتهاكات الفظيعة التي ارتكبها هناك.

ولفتت مصادر اعلامية الى ان “مريم علوان الطالبة في السنة الأخيرة بجامعة كولومبيا، كانت تزور عائلتها في الأردن خلال العطلة الشتوية عندما تلقت رسالة إلكترونية من الجامعة تتهمها بالتحرش التمييزي”.

واوضحت المصادر ان “أبرز مخالفة منسوبة لعلوان هي كتابة مقال رأي في الصحيفة الطلابية بالجامعة يدعو الإدارة إلى تقليص علاقاتها الأكاديمية مع إسرائيل”، ولفتت الى ان “هذا التحقيق يأتي ضمن سلسلة من القضايا التي رفعتها مؤخرا لجنة تأديبية جديدة في الجامعة تُعرف باسم مكتب الإنصاف المؤسسي ضد طلاب في جامعة كولومبيا عبروا عن انتقادات لإسرائيل”.

وأشارت المصادر الى انه “في الأسابيع الأخيرة، أرسل المكتب إخطارات إلى عشرات الطلاب لقيامهم بأنشطة تراوحت بين توزيع منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي دعما للشعب الفلسطيني إلى المشاركة في احتجاجات “غير مصرح بها”، وذكرت ان “أحد النشطاء من الطلاب يخضع للتحقيق بسبب وضع ملصقات خارج الحرم الجامعي تحاكي ملصقات (مطلوب للعدالة) وتحمل صورا لأعضاء مجلس أمناء الجامعة”

المصدر: روسيا اليوم