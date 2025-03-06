شرطة الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتطرد المصلين منه وتمنع الاعتكاف داخله – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2025 - 22:40

شرطة الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتطرد المصلين منه وتمنع الاعتكاف داخله

منذ 17 mins 6 March، 2025
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