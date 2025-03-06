المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة: ما لم يأخذه العدو بالحرب والإبادة لن يأخذه بالتهديدات وأقصر الطرق لاستقرار المنطقة هو لجم العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2025 - 19:36

المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة: ما لم يأخذه العدو بالحرب والإبادة لن يأخذه بالتهديدات وأقصر الطرق لاستقرار المنطقة هو لجم العدو

منذ 37 mins 6 March، 2025
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