اصابة مواطنين كانا يجمعان الحديد قرب المنطقة العازلة في بلدة كفركلا بعد قيام العدو باطلاق النار والقاء قنبلة صوتية من محلقة اسرائيلية عليهما – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2025 - 18:04

اصابة مواطنين كانا يجمعان الحديد قرب المنطقة العازلة في بلدة كفركلا بعد قيام العدو باطلاق النار والقاء قنبلة صوتية من محلقة اسرائيلية عليهما

منذ 42 mins 6 March، 2025
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