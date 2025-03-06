مكتب نتنياهو: لا معلومات لدينا عن تقدم في المحادثات بشأن المرحلة الثانية من صفقة التبادل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2025 - 15:00

مكتب نتنياهو: لا معلومات لدينا عن تقدم في المحادثات بشأن المرحلة الثانية من صفقة التبادل

منذ 21 mins 6 March، 2025
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