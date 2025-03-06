نواف سلام: القرار اتُّخذ بعقد جلسات مجلس الوزراء في مقرّ مستقلّ واتّفقنا على وضع أمور تصحيحيّة وجدول زمني لتنفيذ أعمال الوزارات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2025 - 15:00

نواف سلام: القرار اتُّخذ بعقد جلسات مجلس الوزراء في مقرّ مستقلّ واتّفقنا على وضع أمور تصحيحيّة وجدول زمني لتنفيذ أعمال الوزارات

منذ 28 mins 6 March، 2025
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