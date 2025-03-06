رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: باشرنا بإطلاق ورشة إصلاحية شاملة بالاستناد الى البيان الوزاري – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 6 2025 - 14:58

رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: باشرنا بإطلاق ورشة إصلاحية شاملة بالاستناد الى البيان الوزاري

منذ 29 mins 6 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة