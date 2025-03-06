جرافات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليات الهدم الواسعة في مخيم نور شمس بطولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2025 - 15:00

جرافات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليات الهدم الواسعة في مخيم نور شمس بطولكرم

منذ 52 mins 6 March، 2025
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