الخارجية الروسية: المبادرة الفرنسية البريطانية بشأن أوكرانيا محاولة لشراء الوقت لكييف ومنع انهيارها العسكري – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2025 - 14:58

الخارجية الروسية: المبادرة الفرنسية البريطانية بشأن أوكرانيا محاولة لشراء الوقت لكييف ومنع انهيارها العسكري

منذ 57 mins 6 March، 2025
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