وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48,446 شهيدا و111,852 جريحا منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 6 2025 - 13:26

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48,446 شهيدا و111,852 جريحا منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع

منذ 11 mins 6 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة