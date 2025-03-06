وسائل إعلام روسية: القوات الروسية تحرر بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 6 2025 - 11:54

وسائل إعلام روسية: القوات الروسية تحرر بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

منذ 43 mins 6 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة