مراسل المنار: محلقة معادية تستهدف مواطنين بقنابل صوتية خلال تفقدهم منازل مدمرة في منطقة تل نحاس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2025 - 11:54

مراسل المنار: محلقة معادية تستهدف مواطنين بقنابل صوتية خلال تفقدهم منازل مدمرة في منطقة تل نحاس

منذ 51 mins 6 March، 2025
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