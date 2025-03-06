أ.ف.ب: جرحى مدنيون في كوريا الجنوبية إثر إلقاء طائرة حربية 8 قنابل عن طريق الخطأ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2025 - 05:44

أ.ف.ب: جرحى مدنيون في كوريا الجنوبية إثر إلقاء طائرة حربية 8 قنابل عن طريق الخطأ

منذ 12 mins 6 March، 2025
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