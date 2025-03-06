رويترز: وزارة العدل الأمريكية تفتح تحقيقا لتحديد ما إذا كانت جامعة كاليفورنيا قد سمحت ببيئة معادية لليهود – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2025 - 05:44

رويترز: وزارة العدل الأمريكية تفتح تحقيقا لتحديد ما إذا كانت جامعة كاليفورنيا قد سمحت ببيئة معادية لليهود

منذ 55 mins 6 March، 2025
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