وزارة الخزانة الأمريكية: الوزير سكوت بيسنت عقد مع سموتريتش اجتماعا مهما للغاية لبحث الشراكة الاقتصادية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2025 - 04:12

وزارة الخزانة الأمريكية: الوزير سكوت بيسنت عقد مع سموتريتش اجتماعا مهما للغاية لبحث الشراكة الاقتصادية

منذ 57 mins 6 March، 2025
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