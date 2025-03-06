مستشار الأمن القومي الأمريكي: إدارة ترامب أعطت أوامر بالقضاء على 23 من “الجهاديين” المتشددين منذ 20 يناير – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2025 - 04:12

مستشار الأمن القومي الأمريكي: إدارة ترامب أعطت أوامر بالقضاء على 23 من “الجهاديين” المتشددين منذ 20 يناير

منذ 59 mins 6 March، 2025
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