قوات الاحتلال تُعيد اعتقال الأسير المحرر موسى صوي من مدينة قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2025 - 02:40

قوات الاحتلال تُعيد اعتقال الأسير المحرر موسى صوي من مدينة قلقيلية

منذ 17 mins 6 March، 2025
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