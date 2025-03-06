قوات الاحتلال تُعيد اعتقال الأسير المحرر محمد سلمي خلال اقتحام مدينة قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 6 2025 - 02:38

قوات الاحتلال تُعيد اعتقال الأسير المحرر محمد سلمي خلال اقتحام مدينة قلقيلية

منذ 16 mins 6 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة