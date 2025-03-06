رئيس شبكة المنظمات الأهلية بغزة: ما دخل من مساعدات إلى قطاع غزة كان أقل بكثير من المتفق عليه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2025 - 02:38

رئيس شبكة المنظمات الأهلية بغزة: ما دخل من مساعدات إلى قطاع غزة كان أقل بكثير من المتفق عليه

منذ 21 mins 6 March، 2025
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