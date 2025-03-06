ترامب: أقول لشعب غزة إن مستقبل جميل ينتظركم لكن مع احتجاز الرهائن ستموتون فاتخذوا قرارا ذكيا – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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March 6 2025 - 01:08

ترامب: أقول لشعب غزة إن مستقبل جميل ينتظركم لكن مع احتجاز الرهائن ستموتون فاتخذوا قرارا ذكيا

منذ 43 mins 6 March، 2025
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