ترامب: أطلقوا سراح الرهائن الآن أو سيكون هناك جحيم يدفع ثمنه لاحقا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2025 - 01:06

ترامب: أطلقوا سراح الرهائن الآن أو سيكون هناك جحيم يدفع ثمنه لاحقا

منذ 44 mins 6 March، 2025
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