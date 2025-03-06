ترامب: نرسل لـ “إسرائيل” كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة ولن يكون هناك أي عضو في حماس آمنا إذا لم تنفذ ما أقول – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2025 - 01:06

ترامب: نرسل لـ “إسرائيل” كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة ولن يكون هناك أي عضو في حماس آمنا إذا لم تنفذ ما أقول

منذ 45 mins 6 March، 2025
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