ترامب: على حماس الاختيار إما إطلاق سراح جميع الرهائن وإعادة جميع الجثامين وإلا سيكون الأمر منتهي بالنسبة لها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2025 - 01:06

ترامب: على حماس الاختيار إما إطلاق سراح جميع الرهائن وإعادة جميع الجثامين وإلا سيكون الأمر منتهي بالنسبة لها

منذ 46 mins 6 March، 2025
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