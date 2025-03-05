الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: التهديد الروسي قائم ويطالنا ولا يعرف حدودا و في هذا العالم المحفوف بالمخاطر، الاكتفاء بدور المتفرج سيكون ضربا من الجنون – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2025 - 22:02

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: التهديد الروسي قائم ويطالنا ولا يعرف حدودا و في هذا العالم المحفوف بالمخاطر، الاكتفاء بدور المتفرج سيكون ضربا من الجنون

منذ 11 mins 5 March، 2025
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